VfB: Marmoush positiv getestet

Der VfB Stuttgart muss den Ausfall von Omar Marmoush verkraften. Wie die Schwaben bekanntgeben, hat ein zweiter Coronatest beim Afrika-Cup-Rückkehrer einen positiven Befund zutage gefördert. Marmoush habe sich in häusliche Isolation begeben.

In der Partie am morgigen Samstag (18:30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen wird der ägyptische Offensivmann somit nicht zur Verfügung stehen. Neben ihm fehlt auch der an Wadenproblemen laborierende Sasa Kalajdzic.