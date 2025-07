Einkäufe & Abgänge: Der große VfB-Transferplan

Trotz einer eher schwachen Vorsaison, die in der Bundesliga auf Rang neun abgeschlossen wurde, darf der VfB Stuttgart in der Europa League antreten – Pokalsieg sei Dank. Dementsprechend arbeiten die Schwaben an einem Kader, der die Dreifachbelastung stemmen kann.

Mit Lorenz Assignon (25/Stade Rennes) und den beiden Youngsters Lazar Jovanovic (18/Roter Stern Belgrad) und Noah Darvich (18/FC Barcelona) sind bereits drei Neuzugänge angerückt, dem gegenüber stehen in Woo-yeong Jeong (25/zu Union Berlin) und Luca Raimund (20/zu Fortuna Düsseldorf) zwei Abgänge. Wie Sportchef Fabian Wohlgemuth im Interview mit dem ‚kicker‘ verrät, ist der VfB bemüht, die Transferphase kurzzuhalten. Dennoch kann noch einiges passieren.

Noch genügend Zeit

„Der Kader soll immer so früh wie möglich stehen. Niemand will, dass am 31. August noch einmal die Statik der Mannschaft grundlegend verändert wird. Wir sind auf dem Weg und beschäftigen uns parallel mit sehr vielen Optionen. Natürlich kann immer noch einmal größere Bewegung entstehen, wenn uns Spieler verlassen sollten. Das Transferfenster ist noch zwei Monate geöffnet. Insofern bleibt genügend Zeit, zu reagieren oder weitere Ideen umzusetzen“, so der Sportvorstand.

Zu möglichen Abgängen will sich der VfB-Boss jedoch nicht weiter äußern: „Über Abgänge zu spekulieren, ist kein guter Stil und nichts, was wir in der Öffentlichkeit tun. Wir arbeiten mit unseren Spielern auf Vertrags- und Vertrauensbasis zusammen. Das schließt ein, dass wir versuchen, für jeden die beste Option zu finden. Manchmal liegt die eben auch außerhalb des VfB.“

Bei Woltemade differenzieren

Das könnte insbesondere Enzo Millot (22) und Nick Woltemande (23) betreffen. Der Franzose wird von Klubs aus ganz Europa beobachtet, seine Situation sei „offen“, beim deutschen Nationalspieler sei sich Wohlgemuth sicher, dass „unsere Fans den laufenden Vorgang sehr differenziert betrachten. Es ist bisher weder Porzellan noch etwas anderes zerschlagen worden“. Grundsätzlich „wollen wir ihn nicht abgeben und planen mit ihm für die kommende Saison“.

Auf der Zugangsseite stehen momentan vor allem die Namen Caspar Jander (22/1. FC Nürnberg) und Giannis Konstantelias (22/PAOK Saloniki) im Raum: „Wir beschäftigen uns mit beiden Spielern, parallel übrigens auch mit vielen weiteren. Sowohl Jander als auch Konstantelias sind Optionen, die den VfB weiterbringen könnten. Wohin das bei beiden führt, ist noch völlig offen.“