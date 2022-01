Wolves schnappen sich Chiquinho

Die Wolverhampton Wanderers schlagen erneut in Portugal zu. Wie der englische Erstligist offiziell bestätigt, kommt Chiquinho vom portugiesischen Klub Estoril Praia. Der 21-Jährige bindet sich vertraglich bis 2026.

In Portugal kam Chiquinho in der aktuellen Saison auf drei Treffer und drei Vorlagen in 15 Einsätzen. Bei Wolverhampton trifft Flügelstürmer auf insgesamt zehn Landsmänner im Kader sowie Coach Bruno Lage.