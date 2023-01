Arminia: Verstärkung aus England im Anflug

Arminia Bielefeld steht kurz vor der Verpflichtung eines neuen Spielers. Der kanadische Fernsehsender ‚Sportsnet‘ meldet, dass sich Theo Corbeanu im Anflug auf die Alm befindet. Der 20-jährige Kanadier komme per Leihe. Derzeit spielt der Außenstürmer noch für das Nachwuchsteam der Wolverhampton Wanderers.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis Anfang des Jahres war Corbeanu an den FC Blackpool verliehen. Bei den Seasiders stand der Linksfuß in der laufenden Saison der Championship 17 Mal auf dem Platz und war an vier Treffern direkt beteiligt. Derzeit laboriert der Offensivspieler noch an einer Knöchelverletzung.

Lese-Tipp

Sarabia wechselt zu den Wolves