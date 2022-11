Klopp wildert in Sandhausen

Der FC Liverpool bekundet offenbar konkretes Interesse an Patrick Drewes vom SV Sandhausen. Einem Bericht der ‚Sport Bild‘ zufolge haben die Engländer bereits Informationen eingeholt und Kontakt zum Umfeld des Torhüters aufgenommen.

Am Hardtwald läuft Drewes‘ Vertrag im Sommer aus, verlängert sich aber voraussichtlich automatisch per Option. In Liverpool wäre der 29-Jährige als Backup für Stammkraft Alisson Becker vorgesehen. Dessen jetzigen Schattenmänner Caoimhín Kelleher und Adrián könnten den Verein nach der Saison verlassen.

Neben Liverpool sollen auch einige Bundesligisten und Zweitligisten auf Drewes aufmerksam geworden sein. Dem Keeper, im Sommer2021 aus Bochum gekommen, habe Sandhausen zudem ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorgelegt. Eine Entscheidung hat Drewes, der momentan mit Muskelfaserriss ausfällt, noch nicht getroffen.