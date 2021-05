BVB: Schmelzer bleibt für die Reha

Marcel Schmelzer (33) wird die Rehamaßnahmen nach seiner Knieverletzung trotz Vertragsende im Sommer bei Borussia Dortmund fortführen. Dies teilt der Bundesligist offiziell mit. „Marcel ist ein Spieler, der sich um Borussia Dortmund außerordentlich verdient gemacht und sich immer zu 100 Prozent mit unserem – mit seinem – Verein identifiziert hat“, sagt Sportchef Michael Zorc.

„Es ist für uns selbstverständlich, dass wir Marcel die Gelegenheit geben, seine Reha beim BVB auch über das Ende dieser Saison hinaus weiterzuführen und sie hier abzuschließen. Deshalb werden wir ihn am Samstag natürlich auch noch nicht im Signal Iduna Park verabschieden“, so Zorc weiter. Ob aufgrund der ausbleibenden Verabschiedung doch noch eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags geplant ist, lässt die Borussia in ihrer Mitteilung offen.