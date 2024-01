Söyüncü auf dem Markt: Mischt auch Dortmund mit?

Caglar Söyüncü (27) ist mit einer Ablöse von gut 21 Millionen Euro der zweitteuerste Verkauf in der Klubgeschichte des SC Freiburg hinter Kevin Schade (25 Millionen Euro). Im Breisgau und anfangs auch bei Leicester City entwickelte sich der türkische Innenverteidiger prächtig. Aktuell jedoch stagniert die Karriere bei Atlético Madrid.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut dem ‚Relevo‘-Journalisten Matteo Moretto sind die Rojiblancos in diesem Januar offen für adäquate Angebote. Ein solches habe bereits der FC Porto eingereicht. Die Rede ist von einer grundsätzlichen Einigung. Daneben sollen die AS Rom, Fenerbahce und auch Borussia Dortmund die Fühler nach Söyüncü ausgestreckt haben.

Lese-Tipp

Medien: Reus-Abgang wahrscheinlich – Bundesligist im Rennen?

Der BVB mischt mit – eine spannende Neuigkeit. Andererseits steht die Frage im Raum, ob andere Klubs jetzt überhaupt noch den Fuß in die Tür bekommen, da das Pendel bereits klar Richtung Porto ausschlägt. Ausgeschlossen ist es aber offenbar nicht, dass die Borussia Söyüncü zum Bundesliga-Comeback nach über fünf Jahren verhilft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Geht es wiederum nach dem türkischen Nationalspieler, soll die Karriere in England weitergehen. Laut Moretto präferiert Söyüncü eine Rückkehr in die Premier League, Angebote von der Insel sind derzeit aber nicht in Sicht. Andererseits ist das Wechselfenster noch gut zwei Wochen lang geöffnet.