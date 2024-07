Stürmer-Rotation: Neuer Name auf VfB-Liste

Der VfB Stuttgart wird in der laufenden Transferperiode wohl noch einen neuen Stürmer holen. Nachdem die Chancen auf die Verpflichtung von Deniz Undav (28) aufgrund der hohen Forderungen von Brighton & Hove Albion schwinden, schauen sich die VfB-Bosse nach Alternativen um. Dazu gehören dem Vernehmen nach El Bilal Touré (22/Atalanta Bergamo) und Arnaud Kalimuendo 22/(Stade Rennes). Nun taucht ein weiterer Name auf.

Laut ‚L’Équipe‘ wurde Interesse bei Mostafa Mohamed vom FC Nantes hinterlegt. Der ägyptische Mittelstürmer steht beim französischen Erstligisten noch bis 2027 unter Vertrag und wechselte erst vergangenen Sommer für etwas weniger als sechs Millionen Euro von Galatasaray in die Ligue 1. Die Stuttgarter müssten für den 26-Jährigen womöglich deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Dem Bericht zufolge ist Mohamed aber nur Option C, sollte man bei Touré oder Kalimuendo nicht zum Erfolg kommen. In der vergangenen Saison erzielte der 37-fache Nationalspieler acht Tore in 29 Ligaspielen. Kein Vergleich zu den 18 Treffern von Undav oder Serhou Guirassys 28-Tore-Saison. Den Abgang des Guineers zu Borussia Dortmund müssen die Schwaben zusätzlich kompensieren.