Eintracht: Bereits erste Larsson-Interessenten

Hugo Larsson hat sich mit seinen Leistungen für Eintracht Frankfurt scheinbar schon in den Fokus größerer Vereine gespielt. Fabrizio Romano berichtet, dass „Topklubs“ auf den 19-Jährigen aufmerksam geworden sind und nun die Entwicklung des Schweden verfolgen. Auch die SGE sei davon überzeugt, mit Larsson einen „zukünftigen Star“ verpflichtet zu haben.

Das Mittelfeld-Talent wechselte im Sommer für neun Millionen Euro von Malmö FF in die Bankenmetropole und wurde mit einem Vertrag bis 2028 ausgestattet. Zuletzt stand der Neu-Nationalspieler in sechs Bundesligapartien in Folge in der Startelf. Larssons Trainer Dino Toppmöller schwärmte kürzlich: „Was mir bei ihm extrem gut gefällt: Er marschiert mit 19 Jahren vorweg, übernimmt Verantwortung, holt sich viele Bälle und versteckt sich in Drucksituation nicht. Hugo ist sehr laufstark, sammelt viele zweite Bälle auf und ist fußballerisch gut.“