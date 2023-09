Pavard begründet Inter-Wechsel

Benjamin Pavard (27) ist froh, sich für ein Engagement bei Inter Mailand entschieden zu haben. In einem Interview mit ‚DAZN‘ nennt der variable Verteidiger seine Beweggründe: „Ich war sieben Jahre lang in Deutschland und hatte das Gefühl, dass es an der Zeit war, ein neues Abenteuer zu wagen. Dann kam Inter, ein Verein mit einer langen Geschichte und Legenden wie Javier Zanetti. Die Entscheidung lag auf der Hand: Inter hat die gleichen Ambitionen wie ich und will jedes Turnier, an dem man teilnimmt, gewinnen. Wir hoffen, dass wir am Ende der Saison so viele Siege wie möglich feiern können.“

Der französische Nationalspieler wechselte kurz vor dem Ende des vergangenen Transferfensters vom FC Bayern nach Italien – kolportierte 30 Millionen Euro flossen für den Transfer an den deutschen Rekordmeister. „Ich bin wirklich stolz darauf, Teil einer großartigen Mannschaft wie Inter zu sein. Ich spiele Fußball, um Trophäen zu gewinnen, und ich hoffe, dass es noch viele weitere werden können. Ich hoffe, dass ich mit Inter noch viele gewinnen, den Scudetto feiern und den zweiten Stern auf mein Trikot setzen kann“, erklärt Pavard.