Bericht: Hoffenheim vor Dolberg-Verpflichtung

Die TSG Hoffenheim möchte offenbar Kasper Dolberg in den Kraichgau lotsen. Wie die Redaktion des Transfermarkt-Insider Gianluca Di Marzio berichtet, arbeitet der Bundesligist an der Verpflichtung des 25-jährigen Stürmers. Ein Abschluss im Wechselpoker stehe bevor.

Unklar bleibt in dem Bericht, wann der Wechsel vollzogen werden soll. Dolberg ist offiziell noch bis zum Sommer vom OGC Nizza an den FC Sevilla verliehen. In Frankreich kursieren jedoch Gerüchte, dass die Leihe vorzeitig abgebrochen werden könnte.

Leihe mit Kaufoption?

Laut ‚Sky‘ ist dies das wahrscheinlichste Szenario. Dem Pay-TV-Sender zufolge stehen die Parteien in intensiven und positiven Gesprächen über einen Leihwechsel im Januar inklusive Kaufoption.

Dolberg steht noch bis 2024 in Nizza unter Vertrag. 2019 zahlten die Franzosen einst rund 20 Millionen Euro für das ehemalige Ajax-Talent, das seine Ablöse aber nie rechtfertigen konnte. Für die dänische Nationalmannschaft stand er in allen drei WM-Gruppenspielen auf dem Platz, blieb jedoch torlos.