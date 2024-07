Emotionale Vorstellung: Mbappé spricht über seinen Traum

Am heutigen Dienstag wurde Kylian Mbappé nach einer jahrelangen Transfersaga bei Real Madrid vorgestellt. Für den 25-Jährigen geht ein Traum in Erfüllung, wie er auf der Pressekonferenz zu verstehen gab: „Es ist unglaublich, hier zu sein. Seit ich ein Kind war, hatte ich nur einen Traum, und hier zu sein bedeutet mir sehr viel. Vielen Dank an die Madridistas, denn sie haben mir viele Jahre lang ihre Liebe geschenkt. Ich werde mein Leben für diesen Verein und dieses Wappen geben.“

Mbappé ist ablösefrei von Paris St. Germain nach Madrid gewechselt, kassiert aber ein Handgeld in Höhe von sage und schreibe 150 Millionen Euro. In der spanischen Hauptstadt hat der Franzose ein Arbeitspapier bis 2029 unterschrieben.