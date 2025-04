Rekordvertrag für Ancelotti?

Im Werben um Carlo Ancelotti will der brasilianische Fußballverband nichts dem Zufall überlassen. Laut ‚Relevo‘ bereiten die Verantwortlichen ein Vertragsangebot in Rekordhöhe vor. So soll Ancelotti bei einem Engagement beim CBF ein ähnlich hohes Salär wie aktuell bei Real Madrid beziehen. Dem Vernehmen nach verdient Ancelotti bei den Königlichen um die 15 Millionen Euro pro Jahr.

Unter der Anzeige geht's weiter

Da Nationaltrainer in der Regel nicht so viel verdienen wie die bestbezahlten Klubtrainer, würde Ancelotti eine große Ausnahme darstellen. Die Laufzeit des angedachten Kontrakts soll sich auf ein Jahr beschränken und nach der Weltmeisterschaft 2026 enden. Dort soll Ancelotti die Seleção zum Titel führen. Bei den vergangenen fünf Weltcups erreichte Brasilien nur beim Turnier 2014 im eigenen Land das Halbfinale – dort ging man mit 1:7 gegen Deutschland baden.