Neto verlängert in Wolverhampton

Die Wolverhampton Wanderers machen Pedro Neto ein besonderes Geburtstagsgeschenk. An seinem 22. Geburtstag unterschreibt der portugiesische Flügelspieler einen bis 2027 datierten Vertrag. Das bisherige Arbeitspapier wäre 2025 ausgelaufen.

Neto war 2019 von Lazio Rom zu den Wolves gewechselt. Dort stand er bislang in 83 Pflichtspielen auf dem Platz, in denen er an 21 Treffern direkt beteiligt war. Für die portugiesische Nationalmannschaft wurde er dreimal nominiert.