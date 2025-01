Hannover verkündet Neumann-Abschied

Die Zeit von Phil Neumann im Trikot von Hannover 96 wird nach der laufenden Spielzeit ein Ende finden. Gemäß einer Mitteilung der Niedersachsen wechselt der Innenverteidiger im Sommer nach Ablauf seines Vertrages ablösefrei nach England.

Unter der Anzeige geht's weiter

Den 27-Jährigen zieht es zu Birmingham City. Aktuell stehen die Blues auf dem ersten Tabellenplatz der drittklassigen League One. Gut möglich, dass Neumann in der Saison 2025/26 also in der englischen Championship spielt.