„Gier ist wieder da“: Rolfes ruft Titelkampf aus

Simon Rolfes hat mit Bayer Leverkusen in dieser Saison noch Großes vor. In einem Interview mit ‚NTV‘ zeigt sich der Geschäftsführer Sport der Werkself selbstbewusst und kündigt weitere Titel an: „Ich habe ein gutes Gefühl. Wir haben wieder diesen Teamspirit, alles für den Sieg zu geben und dann werden wir auch wieder viele Spiele gewinnen. Realistisch haben wir in jedem Wettbewerb Titelchancen. Wir haben die Energie und die Bereitschaft dafür, alles dafür zu geben.“

Insbesondere in der Liga, appelliert Rolfes, müsse die Bayer-Mannschaft die Konzenttration auf die eigenen Stärken legen: „Bayern ist immer Favorit mit dem höchsten Etat. Wir wollen aber unseren Beitrag leisten, dass es offen bleibt in der Bundesliga. Die Titelgier ist wieder da. Diese Vorfreude, jedes Spiel zu gewinnen, immer auf Sieg zu spielen. Das hat uns letztes Jahr ausgezeichnet und wird uns dieses Jahr auch wieder auszeichnen. Ich erwarte das von jedem einzelnen hier. Wir haben unser Trauma besiegt, das auch schaffen zu können und haben auch jetzt wieder die Qualität.“ Am Freitag (20:30 Uhr) tritt Leverkusen bei Borussia Dortmund zum Bundesligaauftakt nach der Winterpause an. Nach 15 Spieltagen ist der amtierende Meister mit vier Punkten Rückstand auf den FCB Tabellenzweiter.