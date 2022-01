Bericht: CR7 sucht Krisengespräch und zweifelt an Rangnick

Das jüngste 0:1 gegen die Wolverhampton Wanderers war zwar die erste Niederlage von Manchester United unter Ralf Rangnick. Er rumorte aber schon zuvor im Kader, einige Profis soll mit den Methoden des deutschen Übungsleiters nicht zufrieden sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dazu zählt offenbar auch der Superstar. Wie die ‚Sun‘ berichtet, ist Cristiano Ronaldo „desillusioniert“ von Rangnicks Taktik und Spielidee. Grund genug für den 36-jährigen Portugiesen, ein Krisengespräch zu suchen. Nicht aber etwa mit dem Trainer oder der Vereinsführung, sondern mit seinem Berater.

Denn wie die ‚Sun‘ weiter schreibt, flog Jorge Mendes ein, um mit Ronaldo über dessen Frustration ob der mäßigen Auftritte der Red Devils und die Zukunft des fünffachen Weltfußballers zu reden. „Nichts ist ausgeschlossen“, sagt eine namentlich nicht genannte Quelle.

„Besorgt und gestresst“

Heißt wohl: Ronaldo denkt nur ein halbes Jahr nach seiner Rückkehr ins Old Trafford schon wieder über seinen Abschied nach. Persönlich läuft es dabei ordentlich für den Angreifer: 14 Mal traf Ronaldo in 22 Pflichtspielen und rettete sein Team dabei schon ein paar Mal aus brenzligen Situationen.

Zufrieden ist der Ehrgeizling trotzdem nicht, sondern vielmehr „besorgt darüber, was bei United passiert“, so der Insider, „es gibt viele Probleme und Cristiano fühlt den Druck und ist sehr gestresst von der Situation“. Dagegen helfen wohl Erfolgserlebnisse. Am morgigen Montag treffen die Red Devils im FA Cup auf West Ham United (20:55 Uhr).