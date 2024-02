Fulham-Spur bleibt heiß: Darum scheiterte Silas‘ VfB-Abschied

Zwischenzeitlich schien es am Deadline Day, als könnte Silas Katompa-Mvumpa den VfB Stuttgart noch verlassen. Der FC Fulham arbeitete an der Verpflichtung des 25-jährigen Offensivspielers. Schlussendlich kam jedoch die Nachricht: Der Transfer ist geplatzt, Silas geht nicht in die Premier League, sondern bleibt beim VfB.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚Sky‘ nun berichtet, lag das an Uneinigkeiten zwischen den Stuttgarter Verantwortlichen und den Cottagers. Während Fulham eine Leihe inklusive Kaufpflicht über 20 Millionen Euro bot, die nach einer gewissen Anzahl an Einsätzen greifen würde, habe der VfB eine Direktzahlung in derselben Höhe gefordert.

Lese-Tipp

VfB erhielt Mega-Offerte: Ito hätte nur Ja sagen müssen

Gänzlich vom Tisch ist das Thema damit aber nicht. Dem Bericht zufolge drängt Fulham weiter auf einen Transfer von Silas, der dann eben im Sommer vollzogen werden würde. Der Kongolose selbst soll schon im Januar offen für einen VfB-Abschied gewesen sein. Schließlich hat der einstige Schlüsselspieler seinen Stammplatz in der Offensive mittlerweile verloren.