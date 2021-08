Gosens: „Wenn die Bundesliga ruft…“

Robin Gosens rechnet mit einem Verbleib in der Serie A. „Stand jetzt werde ich in dieser Saison bei Atalanta Bergamo spielen. Das ist Fakt“, sagt der Nationalspieler im Interview mit ‚Sport1‘. Gosens betont allerdings: „Ich habe aber nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich gerne den nächsten sportlichen Schritt machen will, wenn die Bundesliga ruft oder das Gesamtpaket bei einem anderen Verein passt. Davon habe ich hier jeden in Kenntnis gesetzt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Atalanta fordert für Gosens, dessen Vertrag bis 2023 läuft, dem Vernehmen nach 35 Millionen Euro. Der 27-jährige Linksverteidiger gibt sich bescheiden: „Ich kann es immer noch nicht begreifen, dass ein Mensch so viel Geld wert sein soll. Dieser Preis ist aber die schönste Anerkennung, die ich bekommen kann. Mehr geht nicht. Es ist eine Ehre und Anerkennung meiner Leistung.“