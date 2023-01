Braunschweig: Neuer Stürmer von der Konkurrenz?

Eintracht Braunschweig ist bei der Suche nach einer Verstärkung für die Offensive offenbar bei der Zweitliga-Konkurrenz fündig geworden. Laut der ‚Braunschweiger Zeitung‘ befindet sich Manuel Wintzheimer im Visier der Löwen. Die Tageszeitung bringt eine Leihe ins Spiel. Neben dem BTSV seien ebenfalls einige weitere Klubs an den Diensten des 23-Jährigen interessiert.

Beim 1. FC Nürnberg spielt der Mittelstürmer in der laufenden Saison nur eine untergeordnete Rolle. Wintzheimer stand zwar in elf von 17 Ligapartien auf dem Rasen, steuerte jedoch nur einen Treffer bei und wurde lediglich einmal in die Startelf berufen. In Braunschweig könnten dem ehemaligen Profi des FC Bayern München mehr Spielanteile winken.

