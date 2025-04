Merlin Röhl steht am Samstag (15:30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach vor seinem Comeback in der Bundesliga, nachdem ihn Fersenprobleme und schließlich ein Infekt rund einen Monat außer Gefecht gesetzt hatten. Es ist eine schwierige Saison für den 22-Jährigen, der sich erst Ende November nach einem Riss der Syndesmose zurückgekämpft hatte und in 17 Pflichtspielen mit einem Assist dem Spiel des SC Freiburg nur selten seinen Stempel aufdrücken konnte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und doch ist der Offensivkünstler überaus begehrt, allen voran in England hat er einen Markt. Das Interesse des FC Liverpool, Crystal Palace und Newcastle United ist hinterlegt. Unlängst hat der ‚kicker‘ berichtet, dass sich der FC Everton sogar in Gesprächen mit der Spielerseite befindet. Dabei könnte Röhl, der vor drei Jahren für knapp drei Millionen Euro vom FC Ingolstadt in den Breisgau gewechselt war, zum neuen Rekordtransfer des Sport-Clubs avancieren.

‚Sky‘ zufolge stehen sowohl der Spieler als auch Freiburg einem Verkauf im Sommer offen gegenüber – Voraussetzung dafür ist allerdings ein außergewöhnlich hohes Angebot jenseits der 20-Millionen-Marke – der ‚kicker‘ berichtet von über 25 Millionen, die möglich sind. Damit könnte Röhl zum Rekordverkauf des Bundesligisten aufsteigen. Kevin Schade war 2023 für 25 Millionen zum FC Brentford verkauft worden.