Götze vor erneuter FCK-Leihe

Felix Götze steht wohl unmittelbar vor einer erneuten Leihe zum 1. FC Kaiserslautern. Wie ‚Sport1‘ berichtet, soll der Vertrag in Kürze unterschrieben werden. Im Zuge des Leihdeals werde der 23-Jährige außerdem seinen bis 2022 gültigen Vertrag beim FC Augsburg ausdehnen.

Bereits in der Rückrunde der abgelaufenen Saison spielte der jüngere Bruder von Weltmeister Mario leihweise am Betzenberg. In seinen elf Einsätzen half der Defensivspieler mit, den Absturz des FCK in die Regionalliga doch noch zu verhindern. Bereits frühzeitig signalisierten deshalb beide Parteien Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit.