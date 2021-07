„Schmerzen“ für England, Italien „Elfmetermeister“ – Die Pressestimmen zum EM-Finale

England

Der erste Titel seit 1966 war zum Greifen nah für England. Trotz der Enttäuschung über den Ausgang des Endspiels von Wembley ist die Anteilnahme der sonst kampflustigen heimischen Presse groß. „Es schmerzt“, schreibt der ‚Daily Express‘, „aber wir sind so stolz auf euch.“ Auch bei der ‚Daily Mail‘ führt das Scheitern im verhassten Elfmeterschießen eher zu Mitgefühl anstatt Hohn. „Alles endet in Tränen“, reicht der Tageszeitung als Titel. „So nah“, hadert der ‚Guardian‘. Ein „tapferes England verliert im Elfmeterschießen, aber sie haben eine Nation stolz gemacht“, fasst der ‚Daily Mirror‘ die Niederlage zusammen.

Italien

Am Stiefel gibt es nach dem ersten EM-Gewinn seit 1968 kein Halten mehr. „Azzurri drehen in Wembley durch: Wir sind Europameister“, feiert der ‚Corriere dello Sport‘ den Titel. „Zu schön“, seufzt die ‚Gazzetta dello Sport‘. Auch die ‚Tuttosport‘ steigt in den allgemeinen Jubel ein, bedankt sich aber auch bei Nationalcoach Roberto Mancini, dem „großartigen Visionär“. Die ‚Il Romanista‘ kann sich ein antikes Sprichwort nicht verkneifen und resümiert: „Alle Wege führen nach Rom“.

Frankreich, Spanien, Portugal

Für Italien war das EM-Finale bereits die 34. Partie in Folge ohne Niederlage. Die ‚L’Équipe‘ ehrt den Lauf der Italiener und erhebt das Team von Mancini zu den „Unbesiegbaren“. „Italien stürmt Englands Fußballtempel und schnappt sich den EM-Titel“, berichtet die ‚Marca‘ und bezeichnet das Finale als „Wembleyazo“, wie auch bei tollen Toren mit „golazo“ gefeiert wird. Auch die ‚Sport‘ berichtet von Wembley-stürmenden Italienern und schreibt vom „Elfmetermeister“. Als „sehr gut“, bezeichnet die ‚as‘ den zweiten EM-Titel der Italiener. Für die portugiesische ‚A Bola‘ ist Italien „der neue Kaiser“ von Europa. Dabei erinnert die Tageszeitung noch einmal daran, dass die Squadra Azzurra Portugal als Titelträger ablöst.