Newcastle will Brasilien-Youngster im zweiten Anlauf

Newcastle United hat das Werben um Angelo Gabriel vom FC Santos noch nicht aufgegeben. Wie ‚Goal.com‘ und ‚Spox.com‘ berichten, planen die Magpies dem brasilianischen Traditionsklub ein erneutes Angebot für das 17-jährige Toptalent vorzulegen. Im vergangenen Transferfenster versuchte Newcastle, sich dessen Dienste bereits für umgerechnet rund 21 Millionen Euro zu sichern, doch Santos wollte ihn noch nicht abgegeben.

Der neureiche Scheichklub aus Nordengland will seinen Weg an die Spitze des europäischen Fußballs mit Talenten gehen, Gabriel soll ihnen dabei helfen. Ende des Jahres feiert Gabriel seinen 18. Geburtstag. Ein Transfer wäre also bereits im Winter denkbar.