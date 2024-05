Inter: Dumfries-Entscheidung rückt näher

Inter Mailand hat Denzel Dumfries einen neuen Vertrag vorgelegt. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, bieten die Nerrazurri dem 28-Jährigen ein neues Arbeitspapier mit einem Gehalt von vier Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Vertrag von Dumfries läuft noch bis 2025. Um den Rechtsverteidiger in diesem Sommer nicht verkaufen zu müssen, will Inter nun Nägel mit Köpfen machen. Der Niederländer bestritt in der laufenden Serie A-Saison 30 Spiele.