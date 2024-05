Farke verpasst Aufstieg – Chance für Leverkusen?

Daniel Farke hat mit seiner Mannschaft Leeds United den direkten Wiederaufstieg in die Premier League verpasst. Der ehemalige Gladbach-Coach verlor am Sonntagnachmittag das Playoff-Finale um den Aufstieg im Wembley Stadion gegen den FC Southampton mit 0:1. Die Peacocks bleiben damit mindestens eine weitere Saison in der Championship, der zweiten Liga in England. Aufgrund einer sehr schwachen Saison-Endphase war der nordenglische Traditionsverein erst vier Spieltage vor Schluss von den direkten Aufstiegsrängen gerutscht und musste den Weg über die Playoffs gehen.

Das Pech des dreimaligen englischen Meisters könnte jedoch positive Folgen für Bayer Leverkusen haben. Der Deutsche Meister beobachtet seit geraumer Zeit den 22-jährigen Flügelspieler Crysencio Summerville in Diensten von Leeds United. Dieser trug in der Liga mit 19 Toren und neun Vorlagen in 43 Spielen maßgeblich dazu bei, dass Leeds dem Aufstieg so nah kam. Der niederländische U-Nationalspieler besitzt noch einen Kontrakt bis 2026, wird aber nach dem verpassten Aufstieg kaum zu halten sein. Mit seinem Interesse an Summerville ist Leverkusen allerdings nicht allein. Auch der FC Arsenal, der FC Chelsea, der FC Liverpool, Tottenham Hotspur, West Ham United sowie der FC Porto und Atlético Madrid sollen den Flügelflitzer auf dem Zettel haben.