Bayer vor Ausverkauf: Grimaldo besitzt Mini-Ausstiegsklausel

Auf die Verantwortlichen von Bayer Leverkusen und den neuen Trainer Erik ten Hag könnte in diesem Transfersommer noch eine Menge Arbeit zukommen. Einige weitere Double-Profis stehen vor dem Abgang. Auch Alejandro Grimaldo wird immer wieder mit einem Wechsel in die spanische Heimat in Verbindung gebracht, vor allem der FC Barcelona gilt als interessiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bisher galt die Annahme, dass sich die chronisch klammen Katalanen einen Transfer des linken Schienenspielers nicht leisten könnten. Der 29-Jährige ist jedoch offenbar deutlich günstiger als bisher angenommen. Das berichtet die ‚Mundo Deportivo‘.

AK weit unter Marktwert

Der feine Techniker und Standardspezialist ist demzufolge bereits für „unter 20 Millionen, möglicherweise zwischen 15 und 18 Millionen“ Euro zu haben. Bisher galt ein Preisschild zwischen 30 und 40 Millionen Euro für Grimaldo als realistisch, dessen Vertrag am Rhein noch bis 2027 befristet ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der aktuelle spanische Nationalspieler, der in der Barça-Jugendakademie La Masia ausgebildet worden ist, macht nie einen Hehl daraus, dass er gerne einmal in La Liga spielen würde. Im spanischen Oberhaus kam Grimaldo für die Katalanen nie zum Einsatz, war mit 20 Jahren zu Benfica und 2023 anschließend nach Leverkusen gewechselt.

Dritte Priorität bei Barça

Grimaldo liebäugelt mit einer Rückkehr und möchte sich mit einigen Jahren Verspätung bei Barça beweisen. Daher fiel zuletzt auch das Bekenntnis zu seinem aktuellen Klub etwas spärlich aus: „Der Fußball verändert sich schnell. Heute bist du hier, morgen dort. Im Sommer werden wir sehen, was passiert. Aber diese zwei Jahre in Leverkusen waren unglaublich.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim Klub von Trainer Hansi Flick stehen derzeit Torhüter Joan García (24/Espanyol Barcelona) und ein offensiver Linksaußen ganz oben auf der Wunschliste und werden einiges an Transferbudget verbrauchen. Daher galt ein Wechsel von Grimaldo bisher in diesem Transferfenster als eher unwahrscheinlich. Die Ausstiegsklausel ändert jedoch die Situation grundlegend.

Auch Atlético Madrid gehört zu den Interessenten, ebenso wie verschiedene andere Topklubs in Europa. So droht Bayer der nächste prominente Abgang nach Jonathan Tah (29/FC Bayern), Florian Wirtz (22), Jeremie Frimpong (24/beide FC Liverpool) und Trainer Xabi Alonso (Real Madrid). Dazu steht auch der vorzeitige Abschied von Kabinen- und Mittelfeldchef Granit Xhaka (32) im Raum.