Neuer Stammkeeper: Bayer holt Flekken

Bayer Leverkusen befindet sich aktuell mitten in einem Umbruch. Zusätzlich zum neuen Trainer Erik ten Hag gibt es gezwungenermaßen auch einige Veränderungen am Kader des amtierenden Vizemeisters. Dieser nimmt langsam Form an.

Neben einem Ersatz für Spielmacher Florian Wirtz (22), den es zum FC Liverpool zieht, stand auch ein Nachfolger für den alternden Stammkeeper Lukas Hradecky (35) ganz oben auf der Einkaufsliste. Diesen hat der Klub nun gefunden.

Wie Bayer offiziell verkündet, wechselt Mark Flekken (31) vom FC Brentford an den Rhein und unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Dem Vernehmen nach überweist Leverkusen zehn Millionen Euro für den Torhüter nach England.

Geschäftsführer Sport Simon Rolfes erklärt: „Er kennt die Bundesliga durch seine erfolgreiche Zeit in Freiburg. Die Jahre in England und seine Rolle in der niederländischen Nationalmannschaft haben Mark darüber hinaus ein großes Maß an internationaler Erfahrung vermittelt. Für die kommenden Jahre sind wir damit im Team auf den Torhüterpositionen sehr gut aufgestellt.“

Für Flekken ist der Wechsel zu Bayer „ein weiterer und ein besonderer Schritt in meiner Karriere. Die vielen Spiele gegen absolute Weltklasse-Profis in England haben mich noch einmal vorangebracht“.

Flekken war zwischen 2018 und 2023 bereits für den SC Freiburg in der Bundesliga aktiv und kassierte im Breisgau in 96 Pflichtspielen lediglich 123 Gegentore, 30 Mal spielte der Niederländer zu Null.

Für 13 Millionen Euro sicherte sich vor zwei Jahren Brentford die Dienste des achtmaligen niederländischen Nationaltorhüters. Auch in der Premier League stellte Flekken sein Können unter Beweis und war beim Londoner Klub unangefochtener Stammkeeper. Auf ihn folgt bei Brentford Caoimhin Kelleher (26), der vom FC Liverpool in die englische Hauptstadt wechselt.