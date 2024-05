United: Amrabat lässt Zukunft offen

Sofyan Amrabat hält sich mit Blick auf den Sommer sämtliche Möglichkeiten offen. Er wisse noch nicht, was er nach der Saison machen wird, erklärt der Mittelfeldspieler auf Nachfrage des niederländischen Senders ‚Ziggo Sport‘. „Bleiben ist sicherlich eine Option“, so der 27-Jährige, für den United über eine Kaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro verfügt.

Dass die Red Devils diese Summe für den Leihspieler des AC Florenz auf den Tisch legen werden, ist allerdings nicht zu erwarten. „Wir werden uns zusammensetzen und sehen, was passiert“, erklärt Amrabat, der United als den größten Klub der Welt bezeichnet. Wettbewerbsübergreifende 17 Spiele von Beginn an sind allerdings eine enttäuschende Bilanz aus Sicht des Marokkaners, der mit großen Vorschusslorbeeren von der Fiorentina gekommen war.