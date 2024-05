Hertha an Heidenheims Sessa dran

Hertha BSC hat offenbar eine Verstärkung für das Mittelfeld gefunden. Nach Informationen von ‚Sky‘ laufen Verhandlungen zwischen der Alten Dame und Kevin Sessa vom 1. FC Heidenheim. Noch gebe es zwar keine Einigung, der Spieler habe aber den Entschluss gefasst, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag an der Brenz nicht zu verlängern. Sessa war 2017 aus der Jugend der Stuttgarter Kickers nach Heidenheim gewechselt und hat seitdem 126 Partien für den Klub von der Schwäbischen Alb absolviert.

Der nächstjährige Teilnehmer der Conference League möchte eigentlich mit dem 23-Jährigen verlängern, ein vorliegendes Vertragsdokument wurde bisher allerdings nicht unterzeichnet. „Letztendlich hätte Kevin schon längst unterschreiben können. Ich habe ihm bereits Anfang des Jahres einen klaren sportlichen Weg aufgezeigt. Am Ende muss er selbst eine Entscheidung treffen […]. Wir haben alles dafür getan, aber es liegt jetzt nicht mehr an uns“, erklärte Heidenheim-Coach Frank Schmidt gegenüber ‚Sky‘. Neben der Hertha sind dem Vernehmen nach auch der FC Kopenhagen und Parma Calcio an dem zentralen Mittelfeldspieler interessiert.