Barça: Torre im Winter weg?

Pablo Torre schließt einen Abschied vom FC Barcelona nicht kategorisch aus. Auf Nachfrage, ob er einen Wechsel im Januar in Betracht zieht, sollte sich an seinen Einsatzzeiten nichts ändern, antwortet der 21-Jährige bei ‚Relevo‘: „Es bleiben mir noch eineinhalb Monate, in denen ich mich auf Barcelona konzentrieren muss. Danach werden wir sehen, was passiert.“

Torre, vergangene Saison an den FC Girona verliehen, stand letztmals Ende September in der Startelf. Die vergangenen fünf Pflichtspiele saß der Mittelfeldspieler 90 Minuten auf der Bank. Torre betont, „dass ich sehr viel Vertrauen in mich habe. Während der Saison gibt es für jeden Momente, denn leider passieren Verletzungen.“ An Barça ist der spanische U21-Nationalspieler noch bis 2026 gebunden.