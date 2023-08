Gespräche laufen: Gosens doch vor Bundesliga-Wechsel

Erst war Union Berlin an Robin Gosens dran, dann versuchte der VfL Wolfsburg sein Glück. Zuletzt hieß es, dass der Linksverteidiger seine Zukunft doch bei Inter Mailand sieht. Nun ist aber neue Bewegung in die Personalie gekommen.

Erneut ist es Union Berlin, das sich intensiv um die Verpflichtung des 29-Jährigen bemüht. Wie der Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano berichtet, laufen Gespräche mit den Nerazzurri. Der Deal sei zwischen allen drei Parteien auf einem guten Weg. Laut der Redaktion von Gianluca Di Marzio ist eine Einigung bereits in Reichweite.

Für einen nahenden Gosens-Abschied spricht auch, dass Inter bereits Ersatz an der Angel hat. Der italienische Topklub will den 24-jährigen Carlos Augusto vom AC Monza an Bord holen. Als Ablöse für den Brasilianer sind 13 bis 15 Millionen Euro im Gespräch. Der Preis für Gosens dürfte sich in ähnlichen Sphären bewegen.