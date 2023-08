11 Millionen: Ex-Schalker nach England

Nach zwei starken Saisons für Antalyaspor in der türkischen Süper Lig wechselt Haji Wright nach England. Der Zweitligist Coventry City verpflichtet den US-amerikanischen Mittelstürmer bis 2027. Nach offiziellen Angaben fließen neun Millionen Euro Ablöse, zwei weitere Millionen können per Bonuszahlung hinzukommen.

Wright machte seine ersten Schritte in Europa einst bei Schalke 04. 2016 wechselte der heute 25-Jährige in die Gelsenkirchener U19 und wurde später bei Königsblau zum Bundesligaprofi. Siebenmal lief er für S04 in Deutschlands höchster Spielklasse auf und erzielte dabei ein Tor. Anschließend ging es über die Niederlande und Dänemark in die Türkei. Dort gelangen Wright stolze 31 Treffer in 64 Spielen.