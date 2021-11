Nielsen lässt Fürth-Zukunft offen

Havard Nielsen von der SpVgg Greuther Fürth lässt sich mit Blick auf seine Zukunft nicht in die Karten schauen. „Ich fühle mich sehr wohl hier, mein Fokus liegt aber allein auf der sportlichen Gegenwart“, sagt der 28-jährige Offensivmann gegenüber dem ‚kicker‘.

Am Saisonende läuft Nielsens Arbeitspapier bei den Fürthern aus. 2019 war er als 100.000-Euro-Schnäppchen von Fortuna Düsseldorf gekommen und in der vergangenen Saison mit elf Treffern und sechs Vorlagen maßgeblich am Bundesliga-Aufstieg beteiligt.