Rostock verlängert mit Schumacher

Kevin Schumacher bleibt Hansa Rostock treu. Der Außenbahnspieler verlängert seinen ursprünglich 2024 auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis 2026. Das Arbeitspapier besitzt sowohl für die zweite als auch die dritte Liga Gültigkeit.

„Für mich ist mit dem Wechsel in den Profifußball ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Ich bin Hansa sehr dankbar dafür, dass ich damals diese Chance bekommen habe und möchte gern etwas zurückgeben. Daher war der Verein für mich trotz einiger anderer Anfragen auch immer erster Ansprechpartner, als es um einen neuen Vertrag ging. Ich fühle mich in der Mannschaft und der Stadt sehr wohl und denke, dass wir gemeinsam noch eine Menge erreichen können“, sagt der Linksfuß, der 2021 vom TSV Havelse in die Hansestadt gewechselt war.

