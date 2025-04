Angebote abgelehnt: Werder zittert um Burke

Werder Bremen muss um die Vertragsverlängerung von Oliver Burke bangen. Der ‚Bild‘ zufolge hat der Schotte bereits zwei Angebote der Norddeutschen abgelehnt, eine Einigung ist derzeit nicht in Sicht. „Wir sind weiter in konstruktiven Gesprächen. Wasserstandsmeldungen geben wir nicht ab“, so Profi-Chef Peter Niemeyer.

Der 28-Jährige ist die Überraschung der Rückrunde beim SVW, spielte in den vergangenen sieben Partien immer von Beginn an und erzielte drei Tore in den zurückliegenden drei Spielen. Werder will stark leistungsbezogen und zu deutlich geringeren Bezügen mit Burke verlängern. Sein Vertrag läuft im Sommer aus.