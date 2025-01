Kenny hofft auf Hertha-Abschied

Jonjoe Kenny will Hertha BSC verlassen und sich Sheffield United anschließen. „Sheffield bietet mir die Option in meine Heimat zurückzukehren und ich hoffe aufrichtig, dass die Vereine eine Einigung erzielen können, die es mir ermöglicht, Berlin mit großer Dankbarkeit und zu guten Bedingungen zu verlassen“, sagt der 27-Jährige gegenüber ‚Sky‘. Der Rechtsverteidiger steht noch bis zum Sommer bei der Hertha unter Vertrag, ist sich mit dem englischen Zweitligisten jedoch schon über eine Zusammenarbeit einig.

„Ja, es stimmt, dass Sheffield mich sofort verpflichten will, und ich möchte diesen Schritt auch gehen. Ich liebe Hertha BSC sehr und verdanke dem Verein sehr viel. Es war damals genau der richtige Schritt für mich, und ich habe vom ersten Tag an immer 100 Prozent für den Erfolg des Vereins gegeben, und das tue ich immer noch“, so Kenny. Zur Alten Dame war Kenny im Sommer 2022 ablösefrei gewechselt. Für die Berliner absolvierte der Engländer seitdem 84 Pflichtspiele (19 Torbeteiligungen).