45 Millionen: Varane-Deal bis zum Ende der Woche?

Die Zukunft von Raphaël Varane (28) dürfte bald geklärt sein – und bei Manchester United liegen. Inzwischen berichtet auch die große spanische Fachzeitung ‚Marca‘, dass sich der Innenverteidiger von Real Madrid mit den Red Devils geeinigt hat. Nun gelte es, eine Einigung zwischen den Klubs zu finden.

Noch einen Schritt weiter geht die französische Tageszeitung ‚Le Parisien‘. Demnach laufen nun auch die Verhandlungen zwischen Real und United auf Hochtouren, man nähere sich einer Einigung. „Bis zum Ende dieser Woche“ dürfte die Übereinkunft bei einer Ablöse von 45 Millionen Euro erfolgen.

80 Millionen Euro habe Real ursprünglich gefordert, sich jedoch angesichts seiner prekären finanziellen Lage schnell von der Basisforderung verabschiedet. Die ‚Marca‘ berichtet nicht weit davon entfernt von einer Einigung im Bereich von 50 Millionen Euro. Nahezu alles deutet darauf hin, dass die Königlichen auch ihren zweiten Stamm-Innenverteidiger verlieren.

Kommt auch Koundé?

Womöglich ist Varane United noch nicht genug: Einem Bericht der ‚Daily Mail‘ zufolge zeigt der Manchester-Klub nach wie vor Interesse an dessen Landsmann Jules Koundé (22) vom FC Sevilla. Das Blatt weist explizit darauf hin, dass beide Franzosen ihren Weg ins Old Trafford finden könnten. Koundé (Vertrag bis 2024) könnte Varane in puncto Ablöse sogar noch übertreffen.