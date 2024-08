Überraschung: Dahoud vor Blitz-Rückkehr in die Bundesliga?

Mittelfeldspieler Mahmoud Dahoud könnte auf den letzten Drücker wieder in der Bundesliga landen. Nach Informationen von ‚Sky‘ arbeitet Eintracht Frankfurt an diesem Deadline Day unter Hochdruck an der langfristigen Verpflichtung des Ballverteilers. Alle Beteiligten stünden dem Transfer offen gegenüber. Jetzt glühen die Drähte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Einigung ist in diesem Moment noch nicht erzielt, doch noch bleiben rund zehn Stunden, um den Deal über die Ziellinie zu bringen. Da der Durchbruch noch aussteht, hat die Eintracht auch noch einen namentlich nicht genannten Alternativkandidaten in der Hinterhand.

Lese-Tipp

Eintracht: Marmoush verkündet Entscheidung

Dahoud, der zwei Länderspiele für Deutschland bestreiten durfte, spielte jahrelang für Borussia Mönchengladbach (2014 bis 2017) und danach für Borussia Dortmund (2017 bis 2023) in der Bundesliga. Vergangenes Jahr zog es den heute 28-Jährigen nach England, in der Rückrunde folgte eine überschaubar erfolgreiche Leihe beim VfB Stuttgart. Nun winkt der Schritt in die hessische Mainmetropole.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (11:35 Uhr): Laut der ‚Bild‘ ist in den Dahoud-Verhandlungen der Durchbruch gelungen. Der Transfer des Mittelfeldspielers stehe unmittelbar bevor.