BTSV: Wintzheimer kommt – und auch Bonga?

Manuel Wintzheimer wechselt zu Eintracht Braunschweig. Wie der Zweitligist mitteilt, erhält der Stürmer vom 1. FC Nürnberg einen Leihvertrag bis zum Saisonende. Eine Kaufoption ist nicht Teil des Deals. Wintzheimer steht in Franken noch bis 2025 unter Vertrag. Beim FCN durfte er in der laufenden Saison aber nur einmal von Beginn an ran in Liga zwei. Mehr Spielzeit erhofft sich der 23-Jährige nun in Braunschweig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gleiches gilt auch für Tarsis Bonga. Der Offensivspieler vom VfL Bochum absolviert nach Vereinsangaben derzeit ein Probetraining beim BTSV. Bonga kam in der aktuellen Spielzeit beim VfL noch gar nicht zum Einsatz.

Lese-Tipp

Nürnberg verpflichtet Horn