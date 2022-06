Arsenal klopft bei Asensio an

Die Situation von Marco Asensio bei Real Madrid hat offenbar den FC Arsenal auf den Plan gerufen. Wie ‚The Mirror‘ berichtet, haben die Gunners Kontakt zum Umfeld des 26-Jährigen aufgenommen, um einen möglichen Transfer auszuloten. An Real ist der Spanier nur noch bis 2023 gebunden, eine Verlängerung bei den Königlichen stockt derzeit.

Real hat Asensio einen neuen Vertrag angeboten, der allerdings noch nicht den Vorstellungen des Außenbahnspielers entspricht. Sollten sich beide Seiten nicht einigen können, will Madrid noch diesen Sommer eine Ablöse einspielen. In der abgelaufenen Saison kam Asensio auf 42 Pflichtspieleinsätze, in denen der spanische Nationalspieler zwölf Treffer erzielte.