Betis Favorit bei Toköz?

Betis Sevilla verhandelt über einen Transfer des türkischen Mittelfeldspielers Dorukhan Toköz von Besiktas. Wie die ‚as‘ berichtet, wurde Spielerberater Ahmet Bulut kontaktiert. Dem türkischen Nationalspieler liege ein zweijähriges Angebot der Andalusier in Höhe von 1,5 Millionen vor. Der 24-Jährige, dessen Arbeitspapier zum Saisonende ausläuft, konnte sich mit seinem aktuellen Arbeitgeber nicht über einen neuen Vertrag einigen. Außerdem bekundet der italienische Verein Udinese Interesse an dem Mittelfeldspieler.

Toköz spielt seit Sommer 2018 am Bosporus. In seiner Debütsaison überzeugte er mit starken Leistungen, im zweiten Jahr fiel der Rechtsfuß jedoch mit einer schweren Verletzung acht Monate aus. Aktuell kommt der achtmalige türkische Nationalspieler auf drei Assists in 23 Einsätzen.