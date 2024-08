Eintracht: Kommt der neue Sechser aus Rom?

Bei Eintracht Frankfurt könnte es einen Last-Minute-Transfer geben. Wie der italienische Transfer-Insider Gianluca Di Marzio berichtet, zeigt der Bundesligist Interesse an Edoardo Bove von der AS Rom. Die SGE peile eine Leihe inklusive Kaufoption des 22-jährigen Mittelfeldspielers an.

In Frankfurt schauen sich die Verantwortlichen schon seit geraumer nach einem neuen Mann für die Mittelfeldzentrale um – der Mittelfußbruch von Neuzugang Oscar Höjlund (19) setzt die Verantwortlichen am Main noch mehr unter Druck. Bove könnte der gesuchte Spieler sein.

Allerdings müsste sich die Eintracht im Poker um den italienischen U21-Nationalspieler gegen das ebenfalls interessierte Nottingham Forest durchsetzen. Die gute Nachricht aus SGE-Sicht: Aktuell soll der Bundesliga-Klub die Nase vorn haben.

Bove ist ein Eigengewächs der Giallorossi, das in der Saison 2022/23 den Durchbruch im Profikader schaffte. Seitdem stand er insgesamt 92 Mal für die Römer auf dem Platz. In der aktuellen Saison kann er allerdings noch keinen Pflichtspiel-Einsatz für sich verzeichnen. Öffnet sich dadurch die Tür für die Eintracht?