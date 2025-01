VfB: Millot-Abschied schon eingeplant?

So paradox es klingt, auch schmerzhafte Abgänge von Leistungsträgern pflastern den Weg des VfB Stuttgart zurück in die Spitzengruppe des deutschen Fußballs. Mit Serhou Guirassy, Hiroki Ito und Waldemar Anton hätte der Aderlass im vergangenen Sommer kaum größer sein können. Und dennoch grüßen die Schwaben nach 19 Bundesliga-Spieltagen von einem Champions League-Platz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Transfers werden am Neckar nicht mehr mit Schaudern befürchtet, sondern gehören zum Geschäftsmodell. So auch bei Enzo Millot, der in dieser Saison groß aufspielt. Wie der ‚kicker‘ berichtet, rechnen die Stuttgarter Kaderplaner damit, dass der polyvalente Offensivspieler „im Sommer mit einem Wechselwunsch kommt“.

Treueschwur vermieden

Am Wasen hat man sehr wohl registriert, dass Millot auf der Pressekonferenz vor dem gestrigen Spiel gegen Herzensklub Paris St. Germain (1:4) zwar von „großen Zielen“ mit dem VfB sprach und davon, dass der „Vertrag bis 2028 läuft“. Aber eben auch, dass er ein klares Treuebekenntnis über die Saison hinaus verweigert: „Ich denke da jetzt nicht an den Sommer“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Millot ist noch bis 2028 vertraglich gebunden, dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 18 bis 20 Millionen Euro kann er den Klub aber relativ kostengünstig verlassen. Vor allem Borussia Dortmund wird immer wieder Interesse am Franzosen nachgesagt.