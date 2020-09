Frankfurt verlängert mit Kamada

Daichi Kamada hat seinen 2021 auslaufenden Vertrag bei Eintracht Frankfurt vorzeitig verlängert. Wie die Hessen mitteilen, unterschreibt der offensive Mittelfeldspieler einen neuen Kontrakt bis 2023.

„Daichi Kamada ist das beste Beispiel dafür, dass wir junge Spieler entwickeln und fördern können. Auch die Leihe hat ihm gutgetan. In Belgien hat er einen großen Schritt nach vorne gemacht, bei uns in der vergangenen Saison total überzeugt. Wir sind froh, dass Daichi sich für einen Verbleib entschieden hat“, sagt Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic, „wir sind sicher, dass er auch in den kommenden Jahren eine noch wichtigere Rolle im Team einnehmen kann.“

Kamada war 2017 aus seiner japanischen Heimat nach Frankfurt gewechselt. In der Saison 2018/19 lief er leihweise für den belgischen Erstligisten VV St. Truiden auf. Seit seiner Rückkehr ist Kamada in Frankfurt gesetzt, überzeugte in 47 Pflichtspielen mit zehn Toren und neun Vorlagen.