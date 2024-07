Topklubs nehmen Summerville ins Visier

Crysencio Summerville kann sich nach einer starken Saison für Leeds United über das Interesse mehrerer namhafter Klubs freuen. Wie der niederländische ‚Telegraaf‘ berichtet, hat Paris St. Germain Kontakt zum Management des Flügelspielers aufgenommen. Auch der FC Liverpool und FC Chelsea sollen interessiert sein und Informationen über den 22-Jährigen eingeholt haben. Beste Karten habe aktuell aber PSG, wenngleich der Transferpoker noch nicht vorangeschritten ist.

Summerville ist niederländischer U21-Nationalspieler und noch bis 2026 an Leeds gebunden. Für den englischen Zweitligisten stand er in der abgelaufenen Saison in wettbewerbsübergreifend 49 Pflichtspielen auf dem Platz. Dabei gelangen ihm 21 Tore und zehn Assists.