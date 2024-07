EM-Held Simón fällt lange aus

Athletic Bilbao muss einige Monate auf Unai Simón verzichten. Der spanische Nationaltorwart wurde am gestrigen Donnerstag am rechten Handgelenk operiert und fällt infolgedessen vier bis fünf Monate aus, wie der involvierte Chirurg in einem Interview mit dem Sporrtradiosender ‚El Larguero‘ bestätigt. Der 27-Jährige wird somit bis zu 25 Spiele seines Vereins verpassen und erst wieder um die Weihnachtstage herum in den Spielbetrieb einsteigen können. Zwei Monate lang muss der Keeper die Hand zudem komplett ruhigstellen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Simón steht seit 2018 bei Athletic unter Vertrag und stand bisher in 195 Pflichtspielen für den Verein im Kasten. Bei der abgelaufenen Europameisterschaft in Deutschland war Simón der Stammkeeper der spanischen Nationalmannschaft und gewann mit der Furia Roja den Titel. Bisher kommt Simón auf 46 Länderspiele.