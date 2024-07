Tottenham tütet Yang-Transfer ein

Tottenham Hotspur holt ein vielversprechendes Offensivtalent an Bord. Wie die Londoner mitteilen, ist der Transfer von Yang Min-Hyeok in trockenen Tüchern. Der 18-jährige Außenstürmer kommt vom südkoreanischen Erstligisten Gangwon FC und schließt sich den Spurs im Januar 2025 an. In England unterschreibt er bis 2030.

Yang ist 18-facher koreanischer Nationalspieler. Für Gangwon hat der Rechtsfuß 25 Profispiele absolviert, in denen er zwölf Scorerpunkte sammelte (acht Tore, vier Assists). Dem Vernehmen nach zahlt Tottenham eine Ablöse im mittleren einstelligen Millionenbereich.