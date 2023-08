Einigung: Newcastle vor 40-Millionen-Deal

„Warten wir ab, was heute passiert. Er ist ein Spieler, den ich mag. Er ist sehr vielseitig und hat viel Potenzial“, sagte Trainer Eddie Howe auf der heutigen Pressekonferenz über Lewis Hall (18). Der junge Linksverteidiger des FC Chelsea ist ins Visier von Newcastle United gerückt. Nun berichtet ‚Sky Sports‘, dass der Deal schon unmittelbar bevor steht.

Magpies und Blues haben sich demzufolge auf die Transfer-Modalitäten geeinigt. Hall wechselt zunächst per Leihe mit Kaufpflicht in den Norden Englands. Jener Passus sieht im Anschluss eine Sockelablöse von 32 Millionen Euro sowie Boni von rund acht Millionen Euro vor. Hall kann in Summe zum siebtteuersten Transfer der Klubgeschichte avancieren.

Howe hat nicht umsonst von „heute“ gesprochen: Noch an diesem Freitag reist Hall laut ‚Sky Sports‘ nach Newcastle, um Medizincheck und Unterschrift abzuwickeln. Der englische U19-Nationalspieler soll sich beim Champions League-Teilnehmer nach bislang zwölf Profi-Einsätzen für Chelsea zum gestandenen Premier League-Verteidiger entwickeln.