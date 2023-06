HSV: Glatzel erneut mit Ausstiegsklausel

Ein möglicher Abschied von Robert Glatzel könnte beim Hamburger SV mittelfristig wieder zum Thema werden. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist auch im neuen Vertrag des 29-Jährigen eine Ausstiegsklausel verankert. Zur Höhe der festgeschriebenen Summe macht die Tageszeitung keine Angaben.

Glatzel verlängerte am heutigen Montag durchaus überraschend seinen Vertrag beim HSV vorzeitig bis 2027. Schließlich war der Stürmer zuletzt regelmäßig mit einem Abgang von den Rothosen in Verbindung gebracht worden. Noch kurz vor der Verlängerung berichtete etwa die ‚Hamburger Morgenpost‘ vom Interesse des SV Werder Bremen. Laut ‚Bild‘ war auch der VfB Stuttgart an Glatzel dran, kassierte jedoch eine Absage.

